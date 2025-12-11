Unfold the Moment: Глобална премиера на нов безкомпромисен сгъваем смартфон - Huawei Mate X7, и FreeClip 2 с ново ниво на комфорт и елегантност

Днес Huawei показа нова линия от иновативни флагмански модели на глобално събитие в Дубай под надслов "Unfold the Moment". Сред тях са смартфонът HUAWEI Mate X7, слушалките HUAWEI FreeClip 2, смартчасовникът HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN и таблетът HUAWEI MatePad 11.5 S.

Воден от дизайнерската философия за изместване на границите на възможното, HUAWEI Mate X7 идва с тънък, но издръжлив дизайн и мощна производителност, включително възможности за заснемане от най-висок клас. HUAWEI FreeClip 2 обещават да зададат нов стандарт за удобно слушане, без да затварят ушите. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN среща рафинирана естетика с усъвършенствани инженерни разработки и производителност в най-премиалното предложение от гамата смартчасовници на компанията. HUAWEI MatePad 11.5S е проектиран за създатели на съдържание и включва щадящ очите дисплей с висока резолюция и плавна работа по време на творческите процеси.

Жу Пинг, президент „Маркетинг и продажби“ в Huawei Consumer Business Group, дефинира подхода на Huawei да продължи да върви редом до своите потребители по света, донасяйки им топлината на технологиите. „Чрез разбирането и отговора на истинските нужди на потребителите ние се стремим да помогнем на хората по света да използват технологии, за да вземат максимума от всеки момент. Нашата цел е не само да осигурим изключително преживяване от самия продукт, но и да позволим на всеки потребител да прегърне моментите, които имат най-голямо значение.“

HUAWEI Mate X7: да отворим на нова страница

Mate X7 черпи вдъхновение от концепцията „Времево-пространствен портал“ (Time-Space Gate) и 1600-годишна традиция за леко тъкан брокат, считана за един от върховете в ръчното производство на китайска коприна и част от културното наследство на страната. Смартфонът се предлага в цвят Brocade White с нано-фибърно покритие, както и в два варианта, направени от веган кожа – Nebula Red и Black.

Mate X7 е първият тънък сгъваем смартфон на Huawei, който предлага същото ниво на фотографски възможности като флагмански модел. Надградената True-to-Color камера от второ поколение осигурява 43% подобрена точност на цветовете и е допълнена от нови Ultra Lighting HDR, Ultra-Wide и Telephoto Macro камери. С поддръжка на до 17.5 EV Ultra Lighting HDR видео Mate X7 улавя живи детайли с прецизност както в ярки, така и в полутъмни среди.

Проектирано за издръжливост, това устройство използва собствена Ultra-Reliable Foldable архитектура, която включва външен дисплей, изработен от Ultra Durable Crystal Armor Kunlun Glass, усъвършенствани прецизни панти и 3-слойна композитна ултра издръжлива структура. 3,550 mm² голяма изпарителна камера SuperCool и система за разсейване на топлината с графен, както и 5,300 mAh батерия допълнително гарантират стабилна работа и целодневна издръжливост на батерията.

HUAWEI FreeClip 2: заявка за мода

Слушалките HUAWEI FreeClip 2 имат дизайн със захващане за ушната мида, който смесва иновация в слушането с отворени уши с модерна естетика. Това цели предефиниране на аудио продуктите едновременно като устройства за слушане и модни аксесоари.

FreeClip 2 са проектирани за целодневно носене и идват в традиционните синя, бяла и черна разцветки на компанията, както и в розово злато, което е изцяло ново предложение за международните пазари. Всяка слушалка тежи само 5,1 г, което дава усещане за едва осезаем аксесоар, сигурно захващане и продължителен комфорт.

FreeClip 2 осигуряват чист, динамичен звук и качество на разговорите при различни сценарии благодарение на мощните двойни говорители и NPU AI процесори с десет пъти по-висока изчислителна производителност в сравнение с предишното поколение. Те идват със сертификат IP57 за защита от прах и вода и до 38 часа общ живот на батерията1 за лесно целодневно носене във всякакви среди.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: разширява хоризонтите

Новият HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN идва в ексклузивно издание Royal Gold Edition, което включва първия в индустрията рядък лилав керамичен безел с 18-каратови златни вложки в съчетание с метален корпус на базата на течен метал (цирконий) и лилаво-златна верижка от титаниева сплав.

Часовникът предлага набор от функции, насочени към любителите на гмуркането, и включва иновативна система за защита от проникване на вода, както и подводна сонарна комуникация. Той включва и подобрена антена за по-добра връзка във всички ситуации, AI-базирано шумопотискане за по-чисти разговори, прецизно позициониране със системата HUAWEI Sunflower и подобрени комуникации с eSIM. TruSense системата включва допълнително X-TAP технология за по-прецизно и всеобхватно проследяване на здравето2.

HUAWEI MatePad 11.5 S: вдъхновява креативността

HUAWEI MatePad 11.5 S е следващо поколение таблет, проектиран за зрителен комфорт и изключителна яснота на екрана. Huawei PaperMatte Display ефективно решава проблема с остротата, асоциирана с традиционните матови дисплеи и прави зрителното преживяване на това ново устройство едновременно кристално ясно и щадящо очите.

MatePad 11.5 S е проектиран за безхартиена продуктивност и идва с M-Pencil Pro стилус и магнитна клавиатура, които правят превключването от водене на бележки и писане към създаване на съдържание по-плавно. Предварително инсталираното приложение Huawei Notes предлага широк набор от четки, шаблон и безплатни ресурси, а приложението GoPaint вече идва с набор от нови инструменти за анимиране, които помагат на статичните идеи да оживеят. За създателите на видео приложението Wondershare Filmora предлага поддръжка на основните процеси по редактиране, а пакетът WPS Office осигурява професионално редактиране на документи и презентации и обработка на данни на ниво PC.

Събитието на Huawei представи повече от набор технологични иновации – то отразява виждането на компанията, че потребителите са на първо място. С посланието „Настоящето е ваше“ (Now Is Yours) Huawei се ангажира със своите клиенти открито и честно, като създава мултирегионални и мултикултурни връзки с приятелско и активно отношение, което ще позволи на повече хора по света да споделят радостта от технологичния прогрес.

Всички нови продукти ще бъдат налични и на българския пазар, следете за новини за старта на продажбите им поетапно през януари и февруари 2026.