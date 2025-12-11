Gen Z изненада: Поведе протестите, показа гражданска позиция

Поколението Z изненада с гражданската си позиция и с това, че поведе протестите в България.

Енергията на младите хора е голяма и ролята на социалните мрежи

"Протестите влияят много върху социализацията на младите хора към политическото. Този протест е малко по-различен от гледна точка на самото поведение на протестиращите - с меметата, трендовете, сторитата в Instagram и TikTok. През социалните мрежи се заговори кои са хората в държавата. Виждаме какво правят нашите връстници в Сърбия и Македония, не се знае кое малко нещо ще запали искрата", коментира политологът и представител на поколението Z Атанас Радев в "България сутрин".

"Енергията, която младите хора привнесоха към протеста, не само го освежи и събуди. Всяко поколение страда от изкушението да си мисли, че всичко започва от него. Виждаме песните, които се пееха на площадите от 97-а година от поколението Х. Политизацията на младите е много важен момент. Десет години по-рано виждахме как младите хора казват: "Нищо няма да се промени". Сега наративът е "Ние искаме да остане тук". Виждаме ярка обществена консолидация. На площада са представители на всички поколения, обединява ги "срещу" модела на управление", заяви социологът Елена Дариева за Bulgaria ON AIR.

Радев се съгласи, че протестът в момента е "срещу", като добави, че вече е прераснал в антиправителствен.

Комуникационният експерт Любомир Аламанов на свой ред анализира, че е радостно толкова много хора да осъзнаят, че тяхната незаинтересованост от политиката не пречи на политиката да им бърка в джоба и да им краде бъдещето.

"Те са отраснали със западни идеи хора и се чудят защо България не живее като западна държава. На тях просто им писна. Управляващите прескочиха много граници. Наративът "Не си тръгвай от мен, преди да кажеш кой е следващият" е удобен инструмент в ръцете на насилника", каза той.

Новите поколения ще вдигнат избирателната активност

Атанас Радев добави, че през тези протести се активизира кохортата от млади хора. Според него въпросът е как партиите ще откликнат на исканията на протеста и какво ще вкарат в платформите си.

Радев подчерта важността на това какви са политиките, насочени към младите хора в страната.

"Щом има протест, значи има енергия, която ще бъде канализирана. Искат се избори, има нагласа за повишаване на избирателната активност, което съществено променя легитимността на НС", изтъкна политологът.

Дариева посочи още, че част от протестиращите са родени в периода, в който "техните родители са по площадите по онова време".

Според нея няма как активността сега да не се отрази на избирателната активност на следващите избори.

"Което е лоша новина за партиите от статуквото с твърди ядра, мобилизирани на принцип, различен от общонационалния. Много е важно дали гласуват в една посока, или се разпиляват. На част от поколението Z му предстои да гласува за пръв път. Склонни са да търсят политики, където някой може да им ги предложи. Те не са партийно лоялни, правят практичен избор. Много лесно могат да се пренасочат", на мнение е Дариева.

Ролята на президента Румен Радев

Аламанов не пропусна да коментира ролята на президента Румен Радев в сегашната ситуация.

"Президентът имаше някакви шансове, хората го изпревариха и него. С тъга гледам неговите опити да се пришие към протеста. Той закъсня. Трябваше преди 6 месеца да хвърли оставка, изпусна своя шанс", категоричен е комуникационният експерт.

"Ако ИТН след изборите през 2021 г. бяха обединили останалите демократични партии, може би ситуацията щеше да бъде по-различна. Сега нещо ще има. Зависи партиите как ще отиграят ситуацията. Предстоят интересни времена", завърши Аламанов.