Зеленски: Териториалните компромиси само чрез глас на украинците

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всякакви потенциални компромиси по въпроса за териториите трябва да се решават чрез глас на народа, предаде AFP.

“Вярвам, че народът на Украйна ще даде отговор на този въпрос. Чрез избори или референдум, трябва да има позиция на украинския народ“, каза Зеленски на брифинг за журналисти.

Украинският президент посочи, че САЩ предлагат демилитаризирана “свободна икономическа зона“ между руските и украинските войски в източната част на страната като част от евентуално споразумение за прекратяване на войната.

“Те предвиждат украинските сили да напускат територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските войски да не навлизат в тази територия… която вече наричат “свободна икономическа зона’“, добави той.

Зеленски уточни, че Русия няма да бъде задължена да се изтегли от Донецка област или от позициите си в южните Херсон и Запорожие, но ще изтегли войските си от Харковска, Днипропетровска и Сумска област.

Президентът каза, че статусът на източната Донецка област и бъдещият контрол над атомната електроцентрала в Запорожие са двата основни въпроса на преговорите със САЩ за евентуално споразумение за прекратяване на войната с Русия.

“Имаме два ключови въпроса за разногласие: териториите на Донецк и всичко свързано с тях, и АЕЦ “Запорожие’. Това са двата въпроса, по които продължаваме да дискутираме“, заяви Зеленски. / БГНЕС