IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Зеленски: Териториалните компромиси само чрез глас на украинците

Чрез избори или референдум, добави президентът на Украйна

11.12.2025 | 19:53 ч. 17
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всякакви потенциални компромиси по въпроса за териториите трябва да се решават чрез глас на народа, предаде AFP.

“Вярвам, че народът на Украйна ще даде отговор на този въпрос. Чрез избори или референдум, трябва да има позиция на украинския народ“, каза Зеленски на брифинг за журналисти.

Украинският президент посочи, че САЩ предлагат демилитаризирана “свободна икономическа зона“ между руските и украинските войски в източната част на страната като част от евентуално споразумение за прекратяване на войната.

“Те предвиждат украинските сили да напускат територията на Донецка област, а предполагаемият компромис е руските войски да не навлизат в тази територия… която вече наричат “свободна икономическа зона’“, добави той.

Зеленски уточни, че Русия няма да бъде задължена да се изтегли от Донецка област или от позициите си в южните Херсон и Запорожие, но ще изтегли войските си от Харковска, Днипропетровска и Сумска област.

Свързани статии

Президентът каза, че статусът на източната Донецка област и бъдещият контрол над атомната електроцентрала в Запорожие са двата основни въпроса на преговорите със САЩ за евентуално споразумение за прекратяване на войната с Русия.

“Имаме два ключови въпроса за разногласие: териториите на Донецк и всичко свързано с тях, и АЕЦ “Запорожие’. Това са двата въпроса, по които продължаваме да дискутираме“, заяви Зеленски. / БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски територии компромиси референдум Донецк Запорожие
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem