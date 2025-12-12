Радев започва консултации с парламентарните групи в понеделник

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.

Президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство, гласи основният закон на страната. Когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат. Ако и тогава не бъде предложен състав на Министерския съвет, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи, и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Според последните промени в Конституцията за служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

Председател на 51-вото НС е Рая Назарян (ГЕРБ-СДС).

Управител на БНБ е Димитър Радев, а подуправители са Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Председател на Сметната палата е Димитър Главчев, който вече два пъти беше и служебен премиер. Той бе назначен за такъв с укази на президента от 9 април 2024 г. и от 27 август 2024 г., като изпълнява длъжността до избора на редовно правителство от Народното събрание на 16.01.2025 г. Зам.-председатели на Сметната палата са Силвия Къдрева и Маргарита Николова.

Омбудсман е Велислава Делчева, зам.-омбудсман – Мария Филипова.

Засега двете големи партии отричат да продължат да работят в този парламент и да преговарят за сформиране на правителство, което води към служебен кабинет. Според анализатори най-вероятните фигури за служебен премиер са Димитър Главчев и Рая Назарян. Главчев е заемал този пост.

Самото съставяне на служебно правителство също може да се забави, защото Румен Радев е в правомощията да откаже да назначи министри. Депутатите ще работят през целия период до насрочването на предсрочни избори, чиято най-ранна възможна дата е 1 март.