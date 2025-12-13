Атанас Славов: Най-отдалечен и нямащ нищо общо с модела Борисов - Пеевски е Андрей Гюров

От възможните служебни премиери в "домовата книга" най-отдалечен и нямащ нищо общо с модела Борисов - Пеевски е Андрей Гюров. Той не е освободен от ръководството на БНБ, с поръчкови сигнали го отстраниха временно. В Европейския съд в Люксембург тече дело за независимостта на банката по тази тема.

Това каза в предаването "Офанзива" по NOVA NEWS бившият правосъден министър Атанас Славов от "Продължаваме промяната - Демократична България" и „Да, България“. Припомняме, че Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. През юли 2023 година е избран за подуправител на Българската народна банка, направление „Емисионно“.

"Голяма част от фигурите, част от списъка за служебен премиер, бяха избрани през последните месеци, почти няма независими хора сред тях. Правителството в оставка да поеме ангажиментите си и да внесе удължителен закон за бюджета. Ако това не бъде направено, ще влезем в хипотеза на недобросъвестен наемател, който не плаща сметките, а на изпроводяк пуска водата и включва печката", смята Славов.

По неговите думи е сигурно, че следващият парламент ще е много по-различен от този. "Задачата му ще бъде демонтаж на модел, изграждан с години, който се олицетворява от тандема Борисов - Пеевски. Няколко пъти се борихме с него половинчато и неуспешно, време е да си свършим работата. Оставката на кабинета "Желязков" беше дължима след като стотици хиляди граждани ясно поискаха смяна на модела. Оттук започва трудното. При 150 подадени към полицията имена на хора, замесени в купуване на гласове и натиск на изборите, няма нито едно образувано досъдебно производство. Вътрешният министър трябва да е различен и да не обслужва Пеевски и Борисов. Професионализъм, независимост, интегритет - новият министър трябва да отговаря на тези критерии", подчерта Славов.

Според него влизането в еврозоната е необратимо, а "Възраждане" си прави пиар с тази тема, внасяйки предложение за отлагане. "Нерушимият съюз между Борисов и Пеевски прави невъзможно коалирането с ГЕРБ в следващите години. Чрез инструменти за политическа репресия самият Пеевски рекетира Борисов. В новия избор на ВСС не бива лидерът на ДПС да участва по никакъв начин", смята бившият правосъден министър.

Относно хипотезата президентът да подаде оставка преди края на мандата, Славов обясни, че вицепрезидентът ще го довърши, независимо колко време остава до края му. "Постоянно очакваме появата на нов спасител докато чакаме дали Румен Радев ще създаде свой проект", отбеляза депутатът.