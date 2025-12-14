Започна операцията по възстановяване и буксировка на танкера "Кайрос"

Днес официално започна операцията по обезопасяване на танкера "Кайрос", съобщи в интервю за БГНЕС директорът на ИА „Морска администрация" Живко Петров. В момента на борда на кораба вече работят екипи на Морска администрация.

На борда на танкера е качена група от трима електроспециалисти, както и още шестима души от ремонтна бригада на Морска администрация. В района се намира и риболовен кораб, на който е натоварен авариен генератор, пристигнал на място преди около половин час и вече качен на борда на танкера.

В момента започват реалните технически тестове. Предвижда се полагането на около 120 метра кабели, чрез които да бъде подадено захранване към авариралия корабен генератор. Целта е възстановяване на хидравличната система, което ще позволи вдигане на котвата и ремонт на лявата котва, която също е блокирала.

Планът за днешния ден включва извършване на всички необходими тестове, възстановяване на лявата котва като резервна и подготовка на дясната котва за вдигане. Паралелно с това ще бъдат подготвени и местата за закачане на въжетата или стоманените проволки от влекачите, които утре ще участват в тегленето на кораба.

След приключване на дейностите за деня и преди стъмване, екипите ще бъдат изтеглени на брега, тъй като на борда няма постоянно електрозахранване. При успешен развой на днешните действия, утре рано сутринта, с първите светлини на деня, работата ще бъде подновена. Очаква се влекачите да пристигнат в района още през нощта.

Основният риск към момента е евентуална невъзможност да бъде възстановено захранването и хидравликата на кораба. В такъв случай е предвиден и план Б, който обаче е значително по-сложен и тежък. Той включва мобилизиране на допълнителни ресурси, като плаващ кран и водолази, за механично вдигане на котвата. Крайната мярка – срязване на котвената верига – се разглежда като последна възможност, тъй като крие сериозни рискове за безопасното преместване на кораба.

По думите на Живко Петров, по първоначални данни хидравликата е работила до последно, но реалното ѝ състояние след пожара ще стане ясно именно в хода на днешните тестове.

В днешната операция участват между 6 и 10 души на борда на танкера, трима души на плавателния съд с генератора, както и екип на катер на Морска администрация, който осигурява логистична и оперативна подкрепа.

БГНЕС припомня, че изтеглянето на буксир на танкера ще струва на българския данъкоплатец 1,2 милиона лева, а преди да подаде оставка, правителството одобри решение за осигуряване на парите. В началото на декември танкерът "Кайрос" бе ударен от дрон в турски води, след което турски влекач "го достави" и изостави в наши води. Съдът е под санкции, като част от т.нар. руски сенчест флот. България все още чака информация от Турция по разследването защо и как танкерът е бил изоставен в български води, а Турция води свое разследване по случая с уточнението, че взаимоотношенията между танкера и влекача касаят частни фирми.