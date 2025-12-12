Отлагат изтеглянето на танкера "Кайрос", изоставен край Ахтопол

Операцията по изтегляне на повредения танкер "Кайрос", който бе изоставен край Ахтопол след атака с украински дронове, се отлага, съобщава БНР. Причината е липсата на решение от Министерския съвет и неопределената необходима сума за провеждане на дейностите.

За старта на операцията са нужни над 500 000 лева, но правителството все още не е гласувало финансирането. Поради това подготовката остава блокирана.

Морска администрация – Бургас е напълно готова да започне действията по изтеглянето и провлачването на танкера до бургаския залив. Осигурена е влекачна компания, която ще участва с три влекача. Допълнително, с кораб до танкера трябва да бъде доставен специален 150-киловатов генератор, необходим за задействане на хидравличното управление на плавателния съд. Първо трябва да бъде осигурено електрическо захранване, след което да бъде изтеглена котвата.

След като Министерският съвет одобри средствата, Морска администрация трябва да получи мандат да обяви обществена поръчка и да организира самата операция.

От пресцентъра на министерството на транспорта обаче заявиха, че изтеглянето протича по график и без забавяне.

Правителството е одобрило днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на дейностите. Предстои сключването на договор с изпълнител до края на деня.

Паралелно с това е започнала подготовката на техниката и мобилизирането на специализирани екипи, които ще продължат и утре. Финалният етап от операцията по изтеглянето на „Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е насрочен за неделя, при благоприятни метеорологични условия. За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.