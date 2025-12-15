Михайлова: Не чувам никой да казва, че има желание да състави правителство

Преподавателят по конституционно право Екатерина Михайлова коментира поредната политическа криза и добави, че съдейки по това, което се случва, трябва да сме готови да очакваме нови избори след консултациите при президента.

"Не чувам никой да казва, че има желание да състави правителство. Нещата изглеждат към избори следващата година", добави пред bTV Михайлова.

По думите й част от консултациите при президента са били и за уговаряне на дата за избори, която да е удобна на гражданите, като се съобразяват и с празници.

"Всичко изисква време, но то е лимитирано в Конституцията. Казано е, че в срок от два месеца президентът трябва да насрочи следващите избори. Въпросът е от кой момент ще се броят тези два месеца. В този смисъл консултациите може да се проведат бързо, но може и бавно - зависи от ситуацията и от добронамереността на политическите сили", обясни проф. Михайлова.

Какво мотивира протестите?

“Възмущението от задкулисните сделки от арогантността, от неспазването на правилата - това надменно поведение дразни, донякъде хората могат да го понесат, но нещо малко може да взривява”, на мнение е бившият народен представител.

"Домова книга"

Проф. Михайлова заяви, че не е толкова проблем датата за провеждането на предсрочни избори, а кои хора ще влязат в служебния кабинет. Тя допълни, че е стеснен избора на президента за служебен премиер заради "домовата книга".

"Ако президентът си даде оставка и влезе в предизборната надпревара, вицепрезидентът става държавен глава. Не ми се струва, че ще започне консултациите и някак си на средата, да подаде оставка", уточни проф. Михайлова.

Тя не изключва държавният глава да обяви свой политически проект в новогодишната нощ.

"Ако се оттегли, аз очаквам да е с обръщение, защото е много сериозен акт. Има само един случай с подаване на оставка, но на вицепрезидента Блага Димитрова, която не беше съгласна с действията на тогавашния президент Желю Желев", припомни историята проф. Михайлова.