Радев за атаката в Сидни: Нека помним поуките от миналото

Президентът Румен Радев присъства на церемония по запалване на свещите за Празника на светлината - Ханука в Централната софийска синагога.

Държаният глава използва случая и да коментира смъртоносната атака в Сидни,

"Чудото на Ханука носи хилядолетната вяра в тържеството на светлината, в победата над злото, в обновяването на надеждата за утрешния ден. И в днешно време на растящи предизвикателства, на погроми на етническа основа, на убийства, както стана и днес в Австралия, време, в което гласът на хуманизма и на разума се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията, посланието на Ханука звучи още по-силно", бяха думите на Радев.

Свещи бяха запалени от зам.-посланикът на Израел в България Тадиан Поплингер, британският посланик Натаниъл Копси и представителите на еврейската общност в България.

На събитието присъстваха социалистът Калоян Паргов, депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Росица Кирова, народните представители от ПГ на ПП-ДБ Даниел Лорер и Атанас Атанасов, както и много други гости.

Ханука е празник на светлината и на чудото – символ на надеждата, духовната устойчивост и победата на светлината над тъмнината. Празникът започва на 25-ия ден от месец кислев (ноември-декември) и се празнува в продължение на 8 дни.

През всяка от 8-те вечери се пали по една допълнителна свещ на ханукията (свещника). Този ритуал символизира чудото, с което се свързва повторното освещаване на Втория храм в Йерусалим след победата на макавеите срещу елинистичната династия на Селевкидите през 3597 г. (168 г. пр. н.е.).

В дните на Ханука еврейските семейства по света и у нас палят свещи, споделят празнична трапеза и предават на децата послания за надеждата.