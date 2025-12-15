Президентът Радев започва днес консултациите с партиите

Президентът Румен Радев започва консултации с парламентарните формации преди да връчи нов проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-вото Народно събрание.

В 10 часа държавният глава ще разговаря с представителите на ГЕРБ-СДС. За 11.30 часа на "Дондуков" 2 е насрочена среща с "Продължаваме промяната-Демократична България".

След като парламентът прие оставката на правителството на Росен Желязков, процедурата по формиране на кабинет в 51-вото Народно събрание започва отначало.

Държавният глава ще обсъди поотделно с деветте парламентарни формации вариантите за изход от политическата криза - може ли да бъде съставен кабинет в този парламент, дата за евентуални предсрочни парламентарни избори, както и как ще продължи бюджетната процедура преди България да въведе еврото.

Консултациите започват в 10:00 часа. Първи при президента са поканени от ГЕРБ-СДС, с чийто мандат преди 11 месеца беше формиран кабинет, който от петък е в оставка. Най-голямата парламентарна група ще получи от президента и нов мандат за съставяне на правителство, след като приключат деветте кръга консултации на държавния глава.

Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов обяви: "Никакво преформатиране няма да има. Няма повече да се катерят на гърба ми никой. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас".

Втората среща на президента днес е с парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България", които ще получат втория мандат за съставяне на правителство, ако първият е неуспешен.

"Единствената възможност е нови избори", заяви пред Българското национално радио Божидар Божанов, съпредседател на партия "Да, България", която е част от коалицията.

"Този парламент, форматиран от ГЕРБ и ДПС - Ново начало, няма как толкова бързо да се разформатира, че да са възможни други мнозинства за правителство. Решението е избори".

Предстои президентът да обяви кога ще разговаря с представители на останалите седем парламентарни формации. /БНР