Министерството на културата: Директорът на Народния театър не е уволнен

Министерството на културата излезе с позиция, в която коментира появилите се в публичното пространство твърдения, свързани с предполагаеми действия спрямо ръководството на Народен театър "Иван Вазов".

Ето и пълната позиция:

Категорично заявяваме, че няма отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината.

Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Тези проверки са част от последователната политика на министър Мариан Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публичния финансов ресурс в системата на културата.

Те не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни действия.

Екипът на министерството е убеден, че спекулациите и внушенията по подобни теми създават излишно напрежение сред творческите екипи, което не е в интерес нито на институцията, нито на културния живот в страната. Основна цел на Министерството на културата е хората в сферата на сценичните изкуства да работят в спокойна, предвидима и професионална среда.

По отношение на текущите конкурси за ръководители на културни институти - те се провеждат по установения ред и в рамките на действащото законодателство.

Министерството на културата ще продължи да работи открито и отговорно, в диалог с културната общност и с уважение към автономията и ролята на националните културни институти.

Преди ден актьорите от творческия състав на Народния театър "Иван Вазов" излязоха с отворено писмо до министър-председателя в оставка, министъра на културата, медиите и обществеността. Според тях има опит от страна на Мариан Бачев да отстрани директора Васил Василев в последните минути от мандата си. Артистите имали информация, че се подготвя дисциплинарно уволнение на Василев, което и е предизвикало реакцията им.

"Категорично се противопоставяме на всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирано Министерство на културата, което с решенията си за тези 11 месеца доведе българската култура до непознати досега низини. В последните си дни то се опитва и панически да въздейства върху процесите в българския театър, като нанася дългосрочни щети за всички изпълнителски изкуства у нас", пишат актьорите.

В позицията се настоява бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство, прозрачно и при спазване на законите на държавата.

"Няма да търпим задкулисни и нарушаващи законовите процедурни действия по отношение на театъра, в който работим! Ако допуснем това безпринципно поведение спрямо Народния театър да се превърне в норма, това ще урони авторитета на цялата гилдия, ще постави под съмнение съществуването на цял национален културен институт и ще доведе до необратими негативи на целия културен сектор в България", гласи декларацията, публикувана от Владо Карамазов.