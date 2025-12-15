Финансист: Приемането на еврото е промяна в модела на икономиката

От ГЕРБ обявиха при президента Румен Радев, че ще внесат удължителен бюджет за следващата година.

Как ще повлияе удължителният бюджет

"Удължителният бюджет е по-малкото зло. Нямаме нищо положително от бюджета, което да е допринесло за икономиката на страната. В последните 5 години всички се провалиха с управлението на бюджета като политически инструмент", коментира финансовият анализатор Преслав Райков в предаването "България сутрин".

Той уточни, че 1/12 от бюджета означава не повече разходи от приходи, а някои политики ще останат на нивата си от миналата година.

В управлението трябват експерти и има съществена роля дали си на 15 или на 50 години, категоричен е Райков пред Bulgaria ON AIR.

България в Еврозоната

Според него доста партии и среди подценяват приемането на еврото. Това е промяна в модела на икономиката, обърна внимание Райков.

"Ясно е, че България ще влезе в Еврозоната, не може да става въпрос за отлагане. Следващата година трябва да имаме политическа отговорност, която да започне фаза, в която позитивите от Еврозоната да бъдат насочени към правилното място. Ако си позволим разточителство, тогава страната върви по лош път", анализира финасистът.

Инфлацията и цените след приемане на еврото

Райков посочи, че играта с минималната работна заплата е непрестанна и ще има малки индексации за догонване на инфлацията.

По думите му усещането за инфлация понякога се генерира от липсата на доходи, а не толкова от поскъпването. Официалните данни не сочат инфлационни процеси, отбеляза гостът.

"Привикването с цените вече се случва. Тотално липсва информационна кампания за приемането на еврото. Психологически подготовката е важна. Не мисля, че ще има съществено повишение на цените, хората ще се справят с превалутирането", каза още Райков.