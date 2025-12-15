"Спаси София" предлага спешни промени в Изборния кодекс

Провеждане на избори по досегашния начин и на принципа “Бай Ганьо прави избори” само може да възпроизведе досегашния модел. Ако на управляващите бъде позволено да организират изборите както досега са го правили, ще станем отново свидетели на масово купуване на гласове като в Пазарджик или на обикаляне на черни джипове на охранителни фирми като на предсрочните избори в район "Искър" в София. ГЕРБ в София и "Новото начало" в Пазарджик ни направиха показно как си представят да протекат едни избори. Може би именно затова бяха толкова наперени след подадената оставка и единствено "Има такъв народ" осъзна, че няма да може да се възползва от изборите, организирани от голямата Държава.

Затова "Спаси София" настоява в оставащото време на това Народно събрание то да не губи време в дребнотемия, а да приеме необходимите промени в изборното законодателство, които да позволят честни избори и да стимулират избирателната активност. А протестната енергия трябва да ги принуди да направят това.

Спаси София предлага пакет промени в Изборния кодекс, които още има време да се приемат :

На първо място настояваме за връщане на изцяло машинното гласуване, както и на възможности за електронно гласуване. Примерите за дописвани бюлетини и за неотчитани преференции са достатъчно много, за да позволим да продължават. Не е адекватно и да има възможност за гласуване от чужбина, но да няма възможност за гласуване от друг град в страната. Възможни алтернативи на изцяло машинното гласуване е машинно броене на хартиените бюлетини или броене в преброителни центрове с повишена публичност, различни от секционните избирателни комисии. Това ще редуцира възможностите за манипулиране на вота след неговото подаване. Ако бъде запазено гласуването на хартия, то задължително трябва да се опростят протоколите, за да не се допускат волни или неволни грешки, както и да се засилят възможностите всеки да може да иска повторно преброяване на определена част от бюлетините.

На второ място, предлагаме засилване на преференциалния вот, за да може да има по-голяма роля на личностите и на волята на избирателите, а не на партийните централи. Така например удачно би било да се възприеме задължително гласуване с преференция или дори подреждане на листите само на база на преференция. Допълнителна мярка, свързана с преференциалния вот би било имената в листите да не се подреждат от партиите, а на азбучен или случаен принцип. Така биха се редуцирали възможните злоупотреби чрез проследяване на вота чрез използване на преференции.

На трето място, настояваме и за радикални промени в работата на секционните избирателни комисии. Трябва да се забрани смяната на членове в последния момент, освен при изключителни обстоятелства. Предлагаме също конкретната комисия, в която ще бъде разпределен даден член се определя на случаен принцип в деня на избора или предната вечер. Заплащането на членовете на СИК трябва да е обвързано с установените нарушения на комисията, както и да се предвидят много по-тежки санкции за нарушения от тяхна страна. Значително по-голям кръг деяния, свързани с изборния процес трябва да се криминализират като престъпления по Наказателния кодекс. Отчитането на гласуването в избирателните списъци трябва да става изцяло електронно, както и промяната на мястото на гласуване, независимо от основанието за това.

Вярваме, че така предложените промени ще направят изборите по-честни и осъзнати и това ще позволи те наистина да отразяват волята и желанието на хората, а не на партийните и олигархичните централи. Желанието или нежеланието на депутатите да въведат промените ще бъде тест за техните истински позиции, а протестната енергия не бива да спира, докато не се осигури истински справедлив изборен процес. Още от същото не ни е нужно, заявяват от "Спаси София".