Какво привлече поколението Z към политиката?

Поколението Z бе изключително активно по време на протестите. Завръщат ли се младите хора към политиката?

"Към момента положението не е по-различно от предните избори. Не знаем дали ще се появи нова партия. Това не значи, че няма за кого да гласуваме. Винаги ще намерим за кого, стига да направим информиран избор", заяви влогърът Десислава Иванова в "Денят ON AIR".

Според студента Андрей Димитров тезата, че Румен Радев е руски настроен, е невярна.

"Чрез пряко участие и когато сме граждански активни и гласуваме, можем да си подсигурим страната, която искаме. Искаме да живеем в свободна България, в която корупцията не убива и лъжите не са на пиедестал. Време да започнем да опровергаваме oпорките на депутатите, че "Джен Зи" (Gen Z) не са активни. Прокарва се тезата, че Радев е руски настроен. Аз не съм съгласен", допълни той за Bulgaria ON AIR.

"Ако излезе Радев със същите си виждания в момента, не бих гласувала за него. Ако няма друга алтернатива, бих гласувала за ПП-ДБ. Не мисля, че трябва да стоим и да мълчим, защото евентуално би се случило същото нещо. Не бих участвала в листа, но чух за евентуалното зараждане на партия на младежите", посочи Иванова.

По думите на Димитров все по-често се говори за политически проект на младите хора.

"За мен е по-вероятен проект на Радев. ПП-ДБ вече бяха веднъж в коалиция с ГЕРБ, включително и Пеевски. Те научиха урока си и си изкараха изводите с грешната стъпка, която направиха. Говорих на трибуната на протестите и казах, че светлина в тунела има и това сме ние. На следващия ден получих обаждане, че ще нося последствията си. Няма да се пречупя", категоричен е студентът.