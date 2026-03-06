Скиорът, блъснал Малена Замфирова, не е бил пиян

Скиорът, който на 3 март блъсна 16-годишната българска състезателка Малена Замфирова в чешкия курорт Шпиндлерув Млин, не е бил под въздействието на алкохол. Това съобщи говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова, цитирана от местни медии.

Инцидентът е станал около 15:00 часа на 3 март, след края на сутрешната тренировка на българската състезателка. Първоначално се появи информация, че мъжът се е спуснал неконтролируемо по пистата в нетрезво състояние.

На скиора е била взета кръвна проба за алкохол, която е дала отрицателен резултат.

Според Пижлова, ако бъде доказана вина, законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода.

Инцидентът е станал на финалната част на черната писта Na Pláních. По същото време официалните тренировки за състезанието са се провеждали на друга писта.

От Българската федерация по ски уточниха, че сблъсъкът е станал в район близо до входа на лифта, където е имало много туристи, включително и деца.

Малена Замфирова трябваше да претърпи днес изключително сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац.

Състоянието й обаче не позволява да се проведе операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост. Това ще се случи в понеделник, разкри баща й - Анатолий Замфиров.

Освен фрактурата на бедрото, Малена има наранявания на таза и лопатката на рамото, след като на 3 март беше ударена в гръб от безконтролно спускащ се скиор. На българката бяха извършени няколко спешни интервенции, след което беше транспортирана в австрийска болница за по-нататъшно лечение.

По случая се води разследване, като властите уточняват обстоятелствата около инцидента на пистата.