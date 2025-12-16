Манолова: След оставката следващата стъпка са честни избори

Лидерът на гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова коментира, че протестът е постигнал голямата си цел, а именно - оставка на правителството, но добави, че тази цел за промяна, която младото поколение иска, не е достатъчна.

"Следващата голяма стъпка са честни избори и честни изборни правила", добави пред БНТ Манолова.

Според нея 100% машинно гласуване е универсалното оръжие, което заличава купения вот.

"Машината не ти позволява да сгрешиш и се елиминира субективния фактор. Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори", допълни бившият народен представител.

Манолова добави, че не очаква промяна и честни избори сами по себе си по времето на служебния кабинет.

"Да се заблуждаваме, че ще има честни избори без промени в Изборния кодекс е наивно. Тези, които се заинатят да не пипат изборните правила ще получат червен картон от хората", добави тя и предложи да се премахне "защитата" на водача на листата.

"По този начин ще има истинско преференциално гласуване”, обясни Манолова.

Спекула с цените

Манолова коментира и повишението на цените и отбеляза, че платформата "Изправи се.БГ" стои зад каузата антиспекула.

"Това е закон за мерки за контрол на цените. Не само на основни хранителни продукти, но също така и на стоки от първа необходимост, на лекарства, на горива, на мобилни услуги, на банкови такси", каза още бившият омбудсман.