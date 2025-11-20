Манолова за еврото: Хората ще обеднеят и ще излязат на улицата

Мая Манолова, бивш народен представител, а сега председател на “Изправи се.БГ” направи коментар в студиото на "Денят ON AIR” на актуалните теми - еврозоната, реформата в СОС и новите цени на платеното паркиране в София.

По думите на Манолова хората са бесни на “наглото решение” на СОС за цените на зоновото паркиране. “Това се случва без обществено обсъждане”,

Скъпо паркиране

"Разширяването на “Зелена зона” стига почти до Околовръстния път. Самата идея за това да се ограничи паркирането в идеалния център отдавна вече е нарушена", подчерта председателят на "Изправи се.БГ" пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ в самото решение на Общинския съвет липсва финансовата обосновка.

Според бившия омбудсман, ако парите се харчеха по предназначение, вече щеше да има паркинги. Манолова изрази мнение, че хората, които живеят в райони със зони, плащат на годишна база абонамент, но не може да ползват паркомясто.

"Самото прилагане на новите зони изглежда невъзможно. Нагло е да не си пипнал нито една улица, да не си оправил тротоарите и да твърдиш, че ще чертаеш върху тях зона", добави Манолова.

Еврозоната и Бюджет’26

"Нарушени са пет закона в седемте страници доклад. Столичната община, превалутирайки 1 лев в 1 евро, се превръща в община спекулант. Това е безпардонно", на мнение е Манолова и добави, че това го правят и други държавни институции.

"Няма как да се увеличават социалните осигуровки, без въвеждането на необлагаем минимум. В социалната сфера работещите продължават да получават 5% увеличение, при инфлация, която е над 10%. Актуализацията на пенсиите ще влезе в сила от юли с 8%, а цената на живота излетя с над 20%", алармира Манолова.

Председателят на "Изправи се.БГ" отбеляза още, че в България са най-скъпите млечни продукти от цяла Европа. "Дано съм лош пророк, но цените ще се увеличат още веднъж с влизането в еврозоната и хората ще излязат на улицата", прогнозира Манолова.

Гледайте видеото с целия разговор.