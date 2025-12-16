Време за промени в ИК има, машините могат да върнат доверието в гласуването

Изборният експерт Ваня Нушева е на мнение, че има достатъчно време за минимални, но не радикални промени в Изборния кодекс. Тя припомни, че още в началото на мандата на това Народно събрание имаше пет различни законопроекта и бяха приети всички, макар да имаше противоречащи си едно на друго предложения.

В предаването “България сутрин” Нушева добави, че необучени членове на избирателни комисии не трябва да бъдат допускани в изборния ден. Ако не може някоя партия да осигури представители - да бъдат заменени с хора, преминали обучението и ангажимент на политическите партии да бъде осигуряването на резервна квота.

Изборният експерт Стоил Стоилов добави, че за СИК, в които съдът се е произнесъл, има допуснати грешки, членовете не трябва повече да участват в провеждането на избори.

"Хвърляме пари за машини, контролно броене, а всъщност пращаме вътре хора, на част от които е възложено да лъжат, а друга част не стават за тази работа", коментира Стоилов.

Неефективно обучение

По думите му обучение е пресилено като понятие за това, което се случва по време на подготовката на членовете на СИК. Той е на мнение, че партиите подценяват процеса.

"Правят сбирки между час и половина - два, обсъждат технически въпроси като кога ще донесат сандвичите, полицая, пожарникаря и преразказ на протокола от броенето на бюлетините. Трябва да се сключат предварителни договори да имаме по-голяма сигурност, че 90% от обучените ще извършат изборния процес. В момента имаме случаи на 50% замяна на членове на СИК", подчерта Стоилов.

Машините за гласуване

Пред Bulgaria ON AIR Нушева каза, че е въпрос на политическа воля да бъде върната функционалността на отчитане на резултатите и принтиране на протоколите от гласуването.

Доверие в машинното гласуване може да има при гаранции, че софтуерът се проверява за коректно функциониране, прави се одит на извадка от машините и контролно преброяване на част от разписките. По думите ѝ за това има воля.

"Поуките са направени, действията липсват. Веднага след изборите постъпиха по грешен начин - първо дадоха предложение и на дискусия си дадоха сметки, че не са предложили адекватни неща", каза Нушева и допълни, че има достатъчно машини за всички секции.

