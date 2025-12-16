Наднорменото тегло е болест: Има възможности за лечение

Националната кампания "Моето тегло е моето здраве" поставя фокус върху затлъстяването. Инициативата цели да повиши осведомеността за него като хронично и рецидивиращо заболяване, както и да насърчи хората с наднормено тегло да потърсят помощ.

"Наднорменото тегло е истинско заболяване, което трябва да бъде приемано и лекувано. Организмът разполага с множество механизми, с които цели да запазва мастната тъкан. Обществото не е готова да признае такъв проблем", заяви ендокринологът д-р Явор Асьов в студиото на "България сутрин".

Той подчерта, че е много важно да се знае, че има възможности за лечение. Важно е да се попадне на подходящ специалист, който не обвинява пациента, а обяснява пътя за справяне с проблема.

"Често в кабинета на лекар пациентът чува "Твърде много се храниш, твърде малко се движиш", което вменява вина. Стартът започва с разговор, получаване на усещането, че си част от екип - специалист по хранене, по физическа активност, психолог", даде пример ендокринологът.

Личният пример

Светла Александрова, която се е преборила с наднормено тегло, сподели, че е много важно човек да не води битката сам, а да се довери навреме на специалисти.

"Има професионални ендокринолози - има път и решение. Важна е семейната среда, да не сочим хората със затлъстяване с пръст и да осъзнаем, че моето тегло е моето здраве" призова тя.

В ефира на Bulgaria ON AIR д-р Явор Асьов подчерта, че наднорменото тегло може да доведе до сериозни здравословни проблеми.

Превенция на съпътстващи заболявания

"Ако пациентът е твърде увреден с множество съпътстващи заболявания, трябва да сме по-агресивни за намаляване на теглото - всеки килограм надолу носи допълнителни ползи. Може да се намали рискът от сърдечни заболявания, чернодробни, да се подобри качеството на живот", обясни ендокринологът.

Той добави, че средата, в която живеем, генерира наднормено тегло: "Лесна достъпност до високоенрегийни, калорични храни, които са по-лесни за купуване, отколкото да сготвим бавно храната, богата на нутриенти", алармира д-р Асьов.