IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Наднорменото тегло е болест: Има възможности за лечение

Кампанията "Моето тегло е моето здраве" е с фокус върху затлъстяването

16.12.2025 | 13:04 ч. 5

Националната кампания "Моето тегло е моето здраве" поставя фокус върху затлъстяването. Инициативата цели да повиши осведомеността за него като хронично и рецидивиращо заболяване, както и да насърчи хората с наднормено тегло да потърсят помощ.

"Наднорменото тегло е истинско заболяване, което трябва да бъде приемано и лекувано. Организмът разполага с множество механизми, с които цели да запазва мастната тъкан. Обществото не е готова да признае такъв проблем", заяви ендокринологът д-р Явор Асьов в студиото на "България сутрин". 

Той подчерта, че е много важно да се знае, че има възможности за лечение. Важно е да се попадне на подходящ специалист, който не обвинява пациента, а обяснява пътя за справяне с проблема. 

"Често в кабинета на лекар пациентът чува "Твърде много се храниш, твърде малко се движиш", което вменява вина. Стартът започва с разговор, получаване на усещането, че си част от екип - специалист по хранене, по физическа активност, психолог", даде пример ендокринологът.

Личният пример

Светла Александрова, която се е преборила с наднормено тегло, сподели, че е много важно човек да не води битката сам, а да се довери навреме на специалисти. 

"Има професионални ендокринолози - има път и решение. Важна е семейната среда, да не сочим хората със затлъстяване с пръст и да осъзнаем, че моето тегло е моето здраве" призова тя.

В ефира на Bulgaria ON AIR д-р Явор Асьов подчерта, че наднорменото тегло може да доведе до сериозни здравословни проблеми. 

Превенция на съпътстващи заболявания

"Ако пациентът е твърде увреден с множество съпътстващи заболявания, трябва да сме по-агресивни за намаляване на теглото - всеки килограм надолу носи допълнителни ползи. Може да се намали рискът от сърдечни заболявания, чернодробни, да се подобри качеството на живот", обясни ендокринологът.

Той добави, че средата, в която живеем, генерира наднормено тегло: "Лесна достъпност до високоенрегийни, калорични храни, които са по-лесни за купуване, отколкото да сготвим бавно храната, богата на нутриенти", алармира д-р Асьов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR тегло здраве
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem