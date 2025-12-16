Подпорна стена се срути в Стара Загона, загина работник

Работник загина след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности в Стара Загора. Инцидентът е станал на строителна площадка около 12:00 часа днес, съобщава БГНЕС.
По първоначални данни на обекта са се намирали няколко души, когато внезапно свличане на земна маса е затрупало един от работниците.
Колегите на затрупания са реагирали на момента и са успели да го извадят преди пристигането на спешните екипи.
На място незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал мъжа в болнично заведение в критично състояние.
Въпреки усилията на лекарите и проведените реанимационни дейности, малко по-късно мъжът е починал.
На мястото на инцидента е започнало разследване.
На мястото на инцидента е започнало разследване.

Служители на Инспекцията по труда и полицията изясняват причините, довели до фаталния край, както и дали са били спазени всички изискуеми норми за безопасност на труда при извършване на строително-монтажни работи.