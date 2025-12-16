IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подпорна стена се срути в Стара Загона, загина работник

Колегите му са реагирали веднага и са успели да го извадят, но въпреки намесата на лекарите той е починал

16.12.2025 | 14:43 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Работник загина след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности в Стара Загора. Инцидентът е станал на строителна площадка около 12:00 часа днес, съобщава БГНЕС.

По първоначални данни на обекта са се намирали няколко души, когато внезапно свличане на земна маса е затрупало един от работниците.

Колегите на затрупания са реагирали на момента и са успели да го извадят преди пристигането на спешните екипи.

На място незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал мъжа в болнично заведение в критично състояние.

Въпреки усилията на лекарите и проведените реанимационни дейности, малко по-късно мъжът е починал.

На мястото на инцидента е започнало разследване.

Служители на Инспекцията по труда и полицията изясняват причините, довели до фаталния край, както и дали са били спазени всички изискуеми норми за безопасност на труда при извършване на строително-монтажни работи.

Това се случи Dnes

Стара Загора подпорна стена земна маса заструпан работник ГИТ Спешна помощ
