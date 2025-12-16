Цялото Изпълнително бюро на БСП, но без Зафиров, подаде оставка

Цялото Изпълнително бюро на БСП подаде оставка. Председателя Атанас Зафиров обаче остава на поста си.

Насрочен е и пленум на партията, на който ще бъде избрано ново Изпълнително бюро. Той ще се състои на 10-ти януари

Изпълнителното бюро се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

На провелото се днес заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП бяха взети следните решения:

Насрочва заседание на Националния съвет на БСП за 10 януари 2026 г. (събота).

Излъчи група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

Изпълнителното бюро подава своята оставка пред председателя на НС на БСП Атанас Зафиров.

Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства.

От няколко дни се чуват призиви за оставки в БСП, като според противниците на ръководството на партията, участието в коалицията с ГЕРБ и ИТН е било грешка.

Атанас Зафиров беше избран за председател на БСП на 16 февруари т.г. от делегатите на 51-вия Конгрес на партията. Той получи 422 гласа, а Борислав Гуцанов, който се изправи срещу Зафиров на балотажа за лидерския пост в партията - получил 365 гласа.

Зафиров стана председател на партията след оставката на тогавашния лидер Корнелия Нинова.

"Трябва да си върнем статута на основна политическа сила, това ще е основната задача, която ще стои пред моя екип", заяви в словото си пред конгреса тогава новоизбраният лидер.