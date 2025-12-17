МОН след скандала с камери в тоалетни: Срещу директора има сигнали само за учебния процес

Задържаха директор на столично училище заради камери в тоалетните: Какво се знае и какви са притесненията на родителите

От Регионалния инспекторат на МОН правят всичко възможно учебният процес в 138 столично училище "Проф. Васил Златарски" да продължи нормално, след като директорът на учебното заведение бе арестуван, заради поставени камери в мъжките санитарни възли. По случая е задържан директорът на учебното заведение, а разследването продължава.

От Министерството на образованието потвърдиха, че директорът заема поста от февруари 2024 г., като преди това е бил на ръководни позиции в образователната система в София и Софийска област.

Няма данни до момента да е имало подадени сигнали за камери, но през тази година са постъпвали оплаквания, свързани с организацията на учебния процес.

"Правим всичко възможно да продължи нормалният учебен процес, децата да са спокойни", заяви пред Нова телевизия и bTV д-р Климент Христов, който е старши експерт в Регионалното управление „Образование”-София. Той обясни, че до момента няма подавани подобни сигнали срещу директора. Има обаче такива, свързани с учебния процес.

"Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището", каза Христов.

Родители на ученици от училището се събраха пред сградата още рано сутринта. Един от тях заяви пред bTV, че притесненията не са от вчера: "Детето ни от няколко дни казваше, че е забелязало нещо странно в тоалетните. Започна да се говори между учениците, че има камери. Имаше и слухове, че директорът цитирал на деца какво са правили вътре".

По думите му още от назначаването на директора е имало напрежение заради уволнения на преподаватели, включително ключови учители от езиковите паралелки.

Друга майка – Мартина Станоева, чието дете е в 9. клас, разказа, че съмненията първоначално са дошли от самите ученици: "Децата са достатъчно технически грамотни. Забелязали са странни сензори и устройства. Класният ръководител ни информира и веднага предприехме действия."

Според нея няма логично обяснение за поставяне на камери в училищна тоалетна.

"Това е грубо нарушение на личната неприкосновеност. Училището трябва да е място за сигурност, а не за страх", каза тя.

Родителите се опасяват, че не са ясни целите за използване на камерите, както и дали е имало записване и съхранение на кадри. Те се притесняват и дали съдържанието е било разпространявано.

Тезата, че камерите са били поставени за „контрол на дисциплината“, е определена от родителите като несериозна и неприемлива.

По неофициална информация в санитарните помещения е имало около 20 подобни устройства. Директорът е задържан, а институциите извършват проверки.

Родителите настояват за пълна яснота по случая и за промяна в ръководството на училището, тъй като, по думите им, нито те, нито децата им могат да се чувстват спокойни при сегашната ситуация.

Очаква се в следващите дни прокуратурата и МВР да излязат с официална информация за резултатите от разследването.