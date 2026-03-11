Книжките излизат "златни", шофьорските курсове могат да стигнат 1500 евро

Ако кризата с горивата се задълбочи заради войната в Близкия изток, това ще се отрази и на шофьорските курсове у нас. Инструктори прогнозират, че те могат да достигнат 1500 евро. Отделно курсовете се оскъпяват и от новите изисквания за провеждането им.

18-годишният Радослав Рашев започва своя шофьорски курс преди месец и половина.

"900 евро е целият курс, не е проблем за нас това", каза курсистът.

Инструкторът на Радослав пресмята, че ако има евентуално увеличение на цените, то ще бъде до 600 евро.

"Средно варира между 800 и 1000 евро. Ако има увеличение, цената би стигнала 1500 евро, в зависимост и от това как ще се развият цените на горивата", каза Петър Вутов.

Оскъпяват ли курса устройствата, които следят обучението?

Предстои и обществено обсъждане за въвеждането на нови електронни устройства за следене на обучението, които вероятно ще влязат в употреба в началото на лятото.

"Аз не вярвам, че ще има такъв голям скок, това е предположение, че заради новите устройства, които трябва да се вземат, ще оскъпи курса. Да, но ти взимаш едно устройство и го ползваш 5 години. Това означава ли, че 5 години ще се оскъпява курсът", коментира още Вутов.

От Асоциацията за квалификация на автомобилистите са категорични, че скок на цените може да има само, ако се увеличат цените на горивата, но не и заради новите правила.

"Курсът би могъл да покачи цената си единствено от това, което виждаме - покачване цената на горивата, а горивото е основен разход при нашата дейност. Ако продължава в този темп поскъпването, няма начин да не коригираме и цената на курса. Смятам, че може би поскъпване от рода между 100 и 200 евро е нормално", посочи Красимир Георгиев.