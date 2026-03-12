IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Дунав мост при Русе ще е затворен за 5 часа днес за авариен ремонт

Предвижда се през първата седмица на идния месец да бъде завършено платното в посока България

12.03.2026 | 07:58 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение от 10:00 до 15:00 часа днес заради авариен ремонт на пътната настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Дейностите ще се изпълняват в платното на съоръжението, което не е основно ремонтирано. От АПИ припомнят, че основният ремонт на моста се извършва на етапи и в момента се работи в 320-метров участък в платното в посока България. Оттам обясняват, че заради натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и неремонтирана настилка и сега се предприемат дейности, за да се осигури безопасността на движение. Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето, като се предвижда през първата седмица на идния месец да бъде завършено платното в посока България и целият трафик да преминава по новото платно.

От АПИ призовават шофьорите да планират предварително времето си за пътуване предвид спирането на трафика по Дунав мост днес за около пет часа. В периода на ограничение шофьорите могат да използват като алтернативен маршрут първокласния път I-1 София - Видин и Дунав мост 2 за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ "Хемус" до ГКПП "Силистра". Шофьорите на камиони ще могат да ползват и паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. 

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението бе поставено на 10 юли 2024 г. Участъкът е с дължина 1057 метра. Строителните дейности се извършват на етапи, а в момента се ремонтират последните 320 метра, припомня БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дунав мост Русе авариен ремонт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem