ДПС-НН: Охраната на Пеевски не е по-голяма от тази на президента

Партия "ДПС-Ново начало" излезе с официална позиция по повод "системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници за охраната, предоставяна от НС за председателя на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски".

От пресцентъра на партията смятат за полезно да се изяснят фактите по темата. Съобщението е публикувано и във Фейсбук страницата.

"Медийно е известно, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски", се казва в съобщението.

От ДПС-НН припомнят, че това се случва по време на т. нар. "сглобка".

Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация, поясняват от партията.

"Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията".

“Затова ние се обърнахме с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката оттук насетне е сравнително лесна. По отношение на ползвания от г-н Пеевски автомобил, той е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство", се казва още в съобщението на ДПС-НН.

"Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ – нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц “не били компютри, а компоти", заявяват от ДПС-Ново начало.