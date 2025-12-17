Пеевски с Музей на сглобката в НС: Управлявахме заедно с тях СНИМКИ

БГНЕС 1 / 13 / 13

Лидерът на “ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски покани журналисти в кабинета си, където показа снимки и разпечатки от както обясни съвместната си работа с ПП-ДБ, за която сега от партията опитвали да отрекат, че се е случила.

Пеевски се извини на избирателите в случай, че не им е харесало отношението на парламентарната група, но лидерът обясни, че то е било провокирано от "чудовищното отношение" на ПП-ДБ към депутатите му:

"Управлявахме заедно с тях, всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите да пускат клипове, как се отричат, ние сме най-лошите. Признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия (нашите депутати бяха нападнати), за което се извинявам на нашите избиратели. Може да не се е харесало, но аз като лидер поемам тази отговорност. Но те се държаха чудовищно с моите депутати", каза лидерът на ДПС-НН.

"Това, което се случва, минава всякакви граници. Да подменяне историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно. И то защо? Защото сега не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят. Те бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират когото решат, да решаваме нещата на политическия терен, не в терена на агресията, битките, шамарите, юмруците. Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил", категоричен е Пеевски.

Лидерът на ДПС-НН призова да видим какво доверие ще получат партиите и предупреди, че ако този стил на ПП-ДБ продължава, те ще бъдат наказани от избирателите си.