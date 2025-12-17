Прокуратурата ще обжалва домашния арест на началника на Пето РУ в София

Окръжната прокуратура в Ловеч ще обжалва взетата мярка за неотклонение „домашен арест“ на един от обвиняемите по досъдебно производство за организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици, в която участват служители на МВР, съобщиха от прокуратурата.

След вчерашното заседание съдът пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов. Делото се гледаше при закрити врата, тъй като по думите на съдия Йовка Казанджиева към него е приложена папка с класифицирана информация.

От прокуратурата посочиха, че досъдебното производство е образувано в началото на август 2025 г. от Окръжна прокуратура – Ловеч и разследвано от Окръжен следствен отдел – Ловеч. То е за извършени тежки умишлени престъпления, свързани с образуване, ръководство и участие в организирана престъпна група, палежи и разпространение на наркотици, извършени на територията на Ловешка област и град София.

В хода на производството бяха привлечени като обвиняеми шестима души, трима от които са служители на Пето РУ на МВР – София. По делото следва да бъде привлечено като обвиняемо още едно лице, което поради укриването му е обявено за общодържавно издирване.

Окръжната прокуратура в Ловеч внесе в Окръжен съд – Ловеч искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо шестимата обвиняеми. В съдебните заседания в Ловешкия окръжен съд, които започнаха в 8:30 часа на 16 декември и приключиха в 4:00 часа на 17 декември спрямо трима души (двама от които ръководители на организирана престъпна група, а третият служител на Пето РУ на МВР – София) бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Спрямо другите две лица (гражданско лице и началника на Пето РУ на МВР – София) бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. За шестото обвиняемо лице – служител на Пето РУ на МВР – София, е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 лв.

След преценка на законовите предпоставки Окръжна прокуратура – Ловеч ще внесе протест до Апелативен съд – Велико Търново, с който ще иска началникът на Пето РУ на МВР – София, също да бъде задържан под стража.

Разследването по следственото дело продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.