Пуснаха под домашен арест директора на 5 РПУ в София

Окръжният съд в Ловеч наложи мярка за неотклонение „домашен арест" с електронна гривна на директора на Пето районно управление в София Пламен Максимов.

Максимов бе задържан заедно с полицейски началник на сектор и още четирима униформени. Седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч, двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР.

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжна прокуратура - Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

В началото на 2025 г. са получени сигнали във „Вътрешна сигурност“, след което е започнала работа по случая. Един от сигналите идва от полицейски служител, обясни Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“ - МВР, пише БГНЕС.