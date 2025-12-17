Благомир Коцев: Бях изненадан, че ме определиха като потенциален кандидат за президент

Арестът ми беше една логична стъпка от много събития, които го предхождаха. От началото на мандата ми неведнъж съм получавал сигнали, че всъщност трудно би се работело като опозиционен кмет в голяма община каквото е Варна. Арестът беше показно затова как един кмет може да бъде атакуван, и разбира са да всее страх в мен, семейството ми, администрацията, на която разчитам. И видяхме, че такъв ефект има и в други общини, немалко кметове смениха своята политическа украска заради това.

Това заяви варненският кмет Благомир Кочев в "Лице в лице" по bTV.

Той коментира и слуховете, че името му се върти като потенциален кандидат за президент. "Никога не съм твърдял това. Тази тема беше вдигната в пространството, докато бях ареста, без мое знание, бях изненадан. "Все пак за мен е чест дори и един гражданин в България да припознае в мен потенциален негов кандидат, на който да се довери за най-високата позиция в страната. Но не смятам, че това е тема за размисъл за мен, нито, че е тема от дневния ред в обществото. Сега е по-важно именно да имаме ново управление в страната в лицето на едни следващи парламентарни избори. Призовавам хората да бъдат активни и да знаят, че протестите далеч не бяха последната стъпка", добави той.

По думите му при работата на един кмет, който се среща с много хора и се сблъсква с различни казуси е много вероятно някой да си съчини история. "Тук не става въпрос за доказано престъпление, а за твърдения на едни хора, които директно или индиректно посочват някой и казват той ми каза нещо си нещо. Много от свидетелите не познавам в голямата си част", обясни кметът. И добави, че възможно едно съчиняване на разказ на хора, които твърдят нещо пред антикорупционната комисия или прокуратура и те да кажат, че има съмнения и да наложат най-тежката мярка - задържане под стража. Има много хора, които без осъдителна присъда, стоят в ареста.

"Въпросната дама Пламенка, е олицетворение на модела, който наследих във Варна от предходния кмет. Тя 16 години е печелила една и съща обществена поръчка. Тя и други хора са вързани с един предходен модел, на който решихме да сложим край. Въпросната Пламенка търсеше връзка с мен и с други хора от администрацията и й беше отказано. И през тези събития е решила да записва някакви разговори, да вади думи от контекста. Аз съм говорил само един път с нея, заради обществената поръчка, за да не спира дейността, която е свързана със извършване на социални услуги. Не съм искал никакви пари от нея", категоричен бе той.

"Общинската избирателна комисия може да вземе решение на база на техните политически възгледи в момента. Тоест няма кмет, който да не може да бъде отстранен от комисията, ако не е от нейните политически пристрастия. Това е поредната бухалка, която се използва в държавата. Чувствам се пълноценен кмет, заради всички хора, които излязоха и дадоха своя вот", каза още Коцев.