Коцев от София: Протестът е висша форма на обществено порицание

Кметът на Варна Благомир Коцев се срещна със софийския си колега Васил Терзиев.

"Срещата в Столична община беше работна, с основен фокус върху сметопочистването и предстоящата обществена поръчка във Варна, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица", съобщи Коцев във фейсбук.

На срещата е присъствал и адвокат Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки",

"С адвокат Величков коментирахме, че протестът е висша форма на граждански ангажимент и обществено порицание за действията на властта. В него е наградата на Българския хелзински комитет, която тази година беше отредена за протестиращите срещу превзетата съдебна система варненци. На 29 декември, на специално събитие в морската столица, адвокат Величков ще донесе наградата във Варна, за да я връчи на свободните варненци, които демонстрираха 15 пъти в защита на своя легитимен вот и срещу превръщането на опозиционни фигури в политически затворници.", пише още Коцев.