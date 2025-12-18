Производителят за кашата с арсен: БАБХ не познава регламента, умишлено ни дискредитират

"Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация, че предлаганата от нас био зърнена каша съдържа неорганичен арсен в количества, които представляват риск за здравето на потребителите", заявява в официална позиция до медиите българският производител на кашата.

От компанията се позовават на европейски регламент и на специално поисканото от дружеството авторитетно експертно становище от Еurope Direct Contact Center и Генерална дирекция за здраве и безопасност на храните.

"Всички суровини и произведени продукти преминават пред стриктен лабораторен контрол, извършван от акредитирани лаборатории, в съответствие с действащото европейско и национално законодателство", посочват от компанията.

От там твърдят, че направените изявления от страна на БАБХ са резултат от непознаване или тенденциозно, неправилно тълкуване на приложимия европейски регламент, в който ясно са дефинирани допустимите нива на неорганичен арсен в различните категории детски храни.

Направените изявления от страна на БАБХ са резултат от непознаване и/или тенденциозно, неправилно тълкуване на приложимия Европейски регламент (ЕС) 2023/915, в който ясно са дефинирани допустимите нива на неорганичен арсен в различните категории детски храни. Извършените лабораторни анализи от акредитирана лаборатория и то в Европейския съюз недвусмислено показват, че произведените продукти отговарят на приложимото европейско законодателство и са напълно безопасни", заявява българският производител.

Той пояснява още:

"Изрично заявяваме, че това не е изолиран случай. През 2023г. имахме идентичен казус, свързан с продукта „Зърнин М” за наличие на олово, който беше предмет на съдебно производство инициирано от Дружеството. Делото е спечелено пред всички съдебни инстанции, като българският съд прие, че продуктът отговаря напълно на нормативните изисквания и че направените твърдения от страна на контролните органи са незаконосъобразни и необосновани.

При наличието на този съдебен прецедент повторението на същия модел на поведение от страна на БАБХ не може да бъде квалифицирано като техническа или фактическа грешка. Налице са основателни съмнения за умишлено подвеждане на обществеността и необосновано дискредитиране на коректен производител. В тази връзка призоваваме нашите конкуренти, с които винаги сме делили общ пазар, честно и открито да защитят нашата позиция, защото ние работим при общи правила и се ръководим от едни и същи норми за контрол. В противен случай оставаме с убеждението, че се касае за нелоялна конкуренция с използване на български административен орган в лицето на БАБХ.

Това е практика, която води до заблуждаване на потребителите и нанасяне на репутационни и икономически щети.

Дружеството ще предприеме всички предвидени в закона действия да защити доброто си име и законните си интереси", заявява в заключение българския производител.