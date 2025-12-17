Установиха наличие на неорганичен арсен в бебешка каша

БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в три партиди бебешка храна. Тя вече е изтеглена от търговската мрежа.

Трите партиди са от Био зърнена каша "Ориз 4+" под марката "Слънчо", съобщиха от БАБХ.

След получаване на резултатите, производителят незабавно предприе действия по спиране на реализацията на засегнатите партиди чрез дистрибуторската си мрежа. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Под контрола на Агенцията всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.

Засегнати партиди (партидни номера):

L074-08.01.27

L122-06.04.27

L139-10.05.27

Като част от процедурата БАБХ изиска становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), заключението на което е, че при установените нива на неорганичен арсен съществува здравна загриженост и не може да се изключи здравен риск при консумация на продукта.

БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.

Всички действия се извършват под контрола на Агенцията.

На брифинг д-р Галя Викьова, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. също разясни: "Засегнатите партиди са три. Кашата е от български производител", добави тя.

"Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация", уточниха тя.

Действията на агенцията продължават. Ще бъдат вземани проби от всяка партида преди пускането на пазара. Всяка ще бъде изпитвана преди пускането.

"Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация", подчерта Галя Викьова.