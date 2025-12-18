С 18 гласа "за": МВР комисията прие свалянето на охраната от НСО за Пеевски

Депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание приеха на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана (НСО). Депутатите гласуваха единодушно с 18 гласа "за", като нямаше против или въздържали се.

С решението е свалена охраната от страна на НСО за лидера на ДПС Делян Пеевски. Вносители са съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и група народни представители.

На заседанието депутатите трябваше да преценят дали все още има необходимост от охраната на лидера на ДПС и на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов заяви, че за тях е важно да се разбере колко ни е струвала охраната на Пеевски.

Става дума за служба, която е с бюджет 1/20 от този на МВР. Когато има един депутат, който е по-охраняван от президента и премиера, трябва да си зададем въпроса как става това. Обществото трябва да знае, посочи Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Трябва да се помисли сериозно преди да се правят реформи в службите. Не звучи и не е етично гражданите да бъдат третирани като втора ръка хора и да не получават охрана като народните представители от НСО. Трябва да обмислим промени в тази посока. Аз съм „за“ това, което се предлага, но нека да е по-диференцирано и уточнено, заяви проф. Николай Радулов от МЕЧ. Според него НСО и Разузнаването трябва да работят заедно.

Председателят Маноил Манев от ГЕРБ уточни, че в законопроекта има много неща, които трябва да бъдат изгладени.

Бившият вътрешен министър Бойко Рашков от ПП-ДБ припомни, че преди време на Бойко Борисов е била назначена охрана, като застрашено лице и е позволила използването на СРС за определени политици. Той се обърна към началника на НСО дали има получено писмо от Пеевски относно охраната му. В този смисъл да ни информирате, защото има сериозно обществено негодувание във връзка с тази охрана.

Отговорът бе, че има такова писмо, но комисията не се е събрала, за да го разгледа.

От "Възраждане" заявиха, че ще подкрепят законопроекта.

