Ивайло Мирчев: Ще поискаме сваляне на охраната на Пеевски

Той е на работа в парламента, но не е в кабинета, добави той

18.12.2025 | 10:00 ч.
Съпредседателят на “Да, България” и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви в кулоарите на парламента, че коалицията ще поиска свалянето на охраната на Делян Пеевски.

"Днес в комисия ще искаме свалянето на охраната на Делян Пеевски. Да няма нито един български депутат, който да използва НСО и барети, за да бъде охраняван", заяви депутатът и добави, че Христо Иванов никога не е получавал охрана и шофьор от НСО.

"Пеевски не е в кабинета на Тодор Живков, не знаем къде е, трябва да питате Нидал Алгафари къде е сега", каза в отговор Мирчев на въпрос къде е Пеевски.

"Пеевски е наврян сигурно в някоя малка стаичка. От тук нататък това трябва да продължи", допълни другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов.

