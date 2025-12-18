Ивайло Мирчев: Ще поискаме сваляне на охраната на Пеевски

Съпредседателят на “Да, България” и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви в кулоарите на парламента, че коалицията ще поиска свалянето на охраната на Делян Пеевски.

"Днес в комисия ще искаме свалянето на охраната на Делян Пеевски. Да няма нито един български депутат, който да използва НСО и барети, за да бъде охраняван", заяви депутатът и добави, че Христо Иванов никога не е получавал охрана и шофьор от НСО.

"Пеевски не е в кабинета на Тодор Живков, не знаем къде е, трябва да питате Нидал Алгафари къде е сега", каза в отговор Мирчев на въпрос къде е Пеевски.

"Пеевски е наврян сигурно в някоя малка стаичка. От тук нататък това трябва да продължи", допълни другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов.