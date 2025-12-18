IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

В кадър: Двата протеста се сляха, какви са исканията?

На протеста присъстват и лидерите на ПП-ДБ

18.12.2025 | 20:00 ч. Обновена: 18.12.2025 | 20:01 ч. 42

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 24

Протестиращите срещу главния прокурор Борислав Сарафов се сляха с тези пред парламента. В Триъгълника хиляди граждани призовават за провеждането на честни и свободни избори, лозунгите срещу Делян Пеевски също са стотици. 

„Славчев, вън! Сарафов, вън!“, заяви Велислав Величков от Гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ и също призова за промяна в Изборния кодекс и 100% машинно гласуване. „Подали ли са оставка Пеевски и Борисов от съдебната власт? А трябва ли да подадат?“, попита той. Протестиращите граждани скандираха: „Да!“.

На протеста присъстват и лидерите на ПП-ДБ - Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Николай Денков. Сред протестиращите бе забелязан и лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев.

Свързани статии

Събралите се са изпълнили пространство между Българската народна банка, парламента, президентството и Министерския съвет. Протестиращи държат плакати с надписи: "Вън Голямото Д от България" и снимка на Делян Пеевски, "Това е фарс", "Нашето не е блъф", "За честни и свободни избори".

Има полицейско присъствие около цялата сграда на Народното събрание, както и пред Министерския съвет. Затворено е движението по бул. "Цар Освободител". 

На видео стената бяха показани целите на протестите - оставка на правителството и оттегляне на бюджета - изпълнени, а сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, сваляне на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и честни избори през 2026 г. като все още неизпълнени. Също така бе пуснато видеообръщение от президента на Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан. 

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 10

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem