В кадър: Двата протеста се сляха, какви са исканията?

Протестиращите срещу главния прокурор Борислав Сарафов се сляха с тези пред парламента. В Триъгълника хиляди граждани призовават за провеждането на честни и свободни избори, лозунгите срещу Делян Пеевски също са стотици.

„Славчев, вън! Сарафов, вън!“, заяви Велислав Величков от Гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ и също призова за промяна в Изборния кодекс и 100% машинно гласуване. „Подали ли са оставка Пеевски и Борисов от съдебната власт? А трябва ли да подадат?“, попита той. Протестиращите граждани скандираха: „Да!“.

На протеста присъстват и лидерите на ПП-ДБ - Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Николай Денков. Сред протестиращите бе забелязан и лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев.

Събралите се са изпълнили пространство между Българската народна банка, парламента, президентството и Министерския съвет. Протестиращи държат плакати с надписи: "Вън Голямото Д от България" и снимка на Делян Пеевски, "Това е фарс", "Нашето не е блъф", "За честни и свободни избори".

Има полицейско присъствие около цялата сграда на Народното събрание, както и пред Министерския съвет. Затворено е движението по бул. "Цар Освободител".

На видео стената бяха показани целите на протестите - оставка на правителството и оттегляне на бюджета - изпълнени, а сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, сваляне на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и честни избори през 2026 г. като все още неизпълнени. Също така бе пуснато видеообръщение от президента на Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан.

