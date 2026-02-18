Първан Симеонов: ПП-ДБ губи инерция заради случая "Петрохан" засега

Хипотетична политическа формация на президента Румен Радев би получила подкрепа от 33.3%, ако парламентарните избори бяха днес. Това сочат данните от социологическо проучване на агенция „Мяра”, представено от социолога Първан Симеонов по "Нова телевизия". Резултатите са изчислени на базата на твърдо решилите да гласуват и показват, че ГЕРБ-СДС остава втора сила с 18.9%, следвана от ПП-ДБ с 12.7%.

Електорална картина

Проучването, проведено в периода 9-15 февруари сред 812 души, показва следните резултати за останалите формации:

формация на Румен Радев има 33,3%

ГЕРБ-СДС – 18,9%

ПП-ДБ – 12,7%

ДПС-НН – 10,7%

„Възраждане“ – 6,8%

МЕЧ: 3.9%

БСП: 3.7%

„Величие”: 2.3%

ИТН: 2.1%

АПС: 1.9%

Първан Симеонов поясни, че електоралната активност се изчислява на 51.5% (над 3 милиона гласуващи). Той отбеляза, че партия МЕЧ на Радостин Василев показва „тих растеж” и е в непосредствена близост до влизане в парламента.

Анализ на потенциала на Радев

Социологът подчерта, че при евентуалната формация на президента се наблюдава сериозен „резерв” сред колебаещите се избиратели, където съотношението в полза на първия е три към едно.

„Доверието в институцията на президента в последните месеци отиде над 50%”, заяви Симеонов. Той припомни, че НДСВ при влизането си във властта е имала първоначален старт от 35%.

Влиянието на случая "Петрохан”

Според анализа на Първан Симеонов случаят „Петрохан” има пряко отражение върху политическите нагласи, като от него губи основно коалицията ПП-ДБ.

„ПП-ДБ още ще губят инерция заради казуса „Петрохан”. Възможно е в един момент те да се привидят като жертви, което да ги стегне, но за момента губят”, коментира той. Същевременно той посочи, че Румен Радев печели най-много от настоящата ситуация, тъй като масовото съзнание търси „нов профил, който внушава по-сериозна стабилност”.