Пореден протест в Триъгълника на властта, хиляди вече са на място НА ЖИВО

18.12.2025 | 18:25 ч. Обновена: 18.12.2025 | 18:25 ч. 43


Хиляди вече се събраха на пореден протест в Триъгълника на властта и пред БНБ. Недоволството е организирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под името #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

Поводът е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

В 18.00 часа паралелно започна и събитие срещу главния прокурор Борислав Сарафов, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата. Очаква се към 19.00 часа всички присъстващи да се присъединят към протестиращите пред парламента.

