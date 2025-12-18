Пореден протест в Триъгълника на властта, хиляди вече са на място НА ЖИВО



Хиляди вече се събраха на пореден протест в Триъгълника на властта и пред БНБ. Недоволството е организирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под името #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

Поводът е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

В 18.00 часа паралелно започна и събитие срещу главния прокурор Борислав Сарафов, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата. Очаква се към 19.00 часа всички присъстващи да се присъединят към протестиращите пред парламента.