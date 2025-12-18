Протестът не иска арогантни, малко образовани и корумпирани да управляват

Вчерашната случка между Радостин Василев и Гюнай Далоолу показа, че петте процента одобрение, което хората имат в Народното събрание, са оправдани. Просто така не се прави, безобразие. При подбора за 52-ото Народно събрание апелираме да се направи предварителен подбор и да се изберат хора, които ще върнат вярата на хората.

Това заяви бившият председател на XXXIX Народно събрание доц. Борислав Великов в "България сутрин".

Избори през март

Според бившия министър на търговията Валентин Василев, на протестите в страната 90% от хората са младежи и ще се вдигне избирателната активност.

"Категорично отиваме на избори и ще бъдат евентуално през март. Хората, които излязоха по площадите в последните седмици, казаха какво не искат - арогантност, малко образовани и корумпирани хора да ги управляват. Тази енергия ще се запази до изборите. Президентът няма да играе на тези избори - няма никакво време да прави партия", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Великов, ако президентът Румен Радев стъпи в политическата битка, може да има някаква по-малка или по-голяма вълна.

"Бих поощрил Радев още сега да се включи в надпреварата. Да изчаква тези избори да минат и да се надява да има следващи навреме, не е съвсем сигурно. И БСП, и ИТН ще влязат в следващото НС. "Величие" - не. Шансът да имаме симпатична жена министър-председател е доста голям", изтъкна гостът.

Разликата между ГЕРБ и ПП-ДБ почти е стопена, смята Василев.

"Радев няма достатъчна подкрепа в момента. Най-висок процент гласували винаги е имало след масови протести. Две или три политически сили няма да влязат. Според мен ИТН е приключил политически проект. Много е тежко положението на БСП - срива се. Може и да не влезе в новото Народно събрание. Да не говорим за "Величие" и МЕЧ. Привърженик съм на машинното гласуване, защото видяхме какво стана на предишните избори", посочи бившият министър на търговията.