Политолог: ПП-ДБ са генератор, но не и господар на протестната енергия

Политологът Любомир Стефанов коментира, че случващото се в парламента прилича на фарс, визирайки вчерашната ситуация с вкараните в дневния ред на депутатите два закона за бюджета - бюджетът на правителството в оставка и удължителния такъв.

"Не ми стана ясно нито от обясненията, нито от опитите да се реализира този малък заблуждаващ маньовър каква му е целта. Може би последващото изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - обясняваше, че ГЕРБ били загрижени - искали, но не можели или можели, но не искали - не ми стана много ясно, щели да спасяват държавата от новите спасители, което е чиста доза популизъм, тъй като доскоро партията беше мандатоносител и съставляваше правителството. Ако е искала и е можела да направи нещо, да го беше направила", коментира Стефанов пред БНР.

Нов протест

"ПП-ДБ надявам се осъзнават, че те са един от генераторите на протестна енергия, но не са господари на протестната енергия. Ако смятат да я пилеят и разиграват през 3 дни, за да видим какво ще стане, в един момент същият този протест може да им каже "Кой разпореди това безобразие? Вие леко прекалихте" и те от двигател на протеста да станат негов обект за критика”, на мнение е Стефанов.

Радев - партиен лидер?

По думите на политолога президентът Радев отдавна иска да бъде партиен лидер и се изживява като такъв от 3-4 години. Стефано подчерта, че по време на консултациите някои от партиите са го припознали по-скоро като конкурент, но не и като президент.

"Самият Радев си е постлал така. Не би трябвало да има учудване в него, че идват едни партии с ръководствата си и гледат на него като на потенциален състезател на бъдещи парламентарни избори. Може би той се изненада, че толкова остро се случи това”, каза политологът в предаването “Преди всички”.

Стефанов добави още, че няма нужда да бързаме за следващите парламентарни избори и призова нещата да се премислят от всички посоки:

"Партиите да бъдат така добри този път да се съобразят с гражданите и да представят необходимото - каквато посока е дадена с протеста".

Според него на предсрочни избори ПП-ДБ ще привлекат нови избиратели, но няма да спечелят мнозинство.

Стефанов бе категоричен, че много хора от етносите ще гласуват за пръв път свободно - “няма да стане всички отведнъж, но голяма част от тях ще го направят".

ПП-ДБ имат обаче да обясняват много неща и не трябва да се крият от миналото, смята политологът и добави, че им трябва, както и на останалите партии, честен разговор със симпатизантите. По думите му партиите бягат от сложни обяснения с гражданите.

"Възможен е такъв сценарий, в който ГЕРБ, бидейки втори или първи, печелят достатъчно гласове, които трябва да бъдат оползотворени и оставката на Борисов като лидер на партията да бъде ключът, който ще развърже този ребус", коментира политологът и изказа мнение, че дори Борисов има желание за това.

ДПС

Стефанов отбеляза също, че подкрепата за Делян Пеевски и ДПС-НН устойчиво намалява.

"Ако тази висока гражданска енергия прелее в избирателна такава, ще има достатъчно български граждани, които ще гласуват и за БСП, и за ИТН", каза политологът. Той е и на мнение, че не се очакват по-масови протести след януари. Според него обаче все пак ще има недоволни, които ще стоварват всичко на влизането ни в еврозоната.

"Заради започващата очертаваща се предизборна кампания, това ще бъде използвано - тази тема ще бъде свръхполитизирана".

По думите му протестите от 1997 г. насам са показали нещо сходно и общо - искаме прилично, прозрачно, честно управление.