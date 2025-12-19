IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
24-годишно момиче почина на купон в Благоевград

Младата жена е била реанимирана безуспешно в продължение на час

19.12.2025 | 10:55 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

24-годишно момиче от Сандански почина на купон в Благоевград. Младежкият купон се е състоял на улица" Прилеп" в Благоевград, съобщава Struma.com.

Според "24 часа" смъртта на момичето е настъпила след пушене на наргиле. 

В разгара на купона момичето успяло само да каже, че не се чувства добре. Tранспортирана е до Спешно отделение на МБАЛ Благоевград и въпреки спешните мерки на екипите медици, младата жена издъхнала.

Час и половина е реанимирана в Спешно отделение, но по думите на медиците, още като е докарана е била без пулс.

Предстои изясняване на причините за внезапната смърт.

