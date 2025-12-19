IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дядо Коледа кацна с хеликоптер на летище "Васил Левски", посрещнаха го деца и полицейски кучета

100 малчугани на възраст от 2 до 11 години получиха своите подаръци

19.12.2025 | 16:28 ч. 2
Дядо Коледа кацна с гранично-полицейски хеликоптер, докато развълнувани деца и родители нетърпеливо чакаха да го зърнат на летище "Васил Левски". 

Коледното тържество за деца на служители на вътрешното министерство се поведе в Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" на ГД "Гранична полиция", където малчугани чакаха добрия старец заедно със служебните кучета Лери и Цейк. Докато хеликоптерът кацне, гранични полицаи, които са водачи на служебните кучета, показаха на децата как се прави дресировка за послушание.

След това настъпи моментът, в който Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с гранично-полицейския хеликоптер. По традиция до елхата в авиобазата на ГД "Гранична полиция" около 100 малчугани на възраст от 2 до 11 години получиха своите подаръци.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

