IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Мръсен въздух и днес, возим се със “зелен” билет в София

Цената на билета за градския е един лев

21.12.2025 | 09:15 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Тази сутрин отново има гъсти мъгли и вероятност от задържане на фини прахови частици над нормите. В столицата отново е в сила “зелен” билет за градския транспорт. Той е на цена 1 лев, съобщава БНР,

“Зелен” билет е валиден за целия ден, включително и за нощния градски транспорт. Може да бъде закупен онлайн или чрез валидация на банкова карта в превозното средство, а също и на място от шофьора или на касите в метрото. Като там в буферните паркинги и паркирането ще е безплатно и днес.

Свързани статии

Мярката беше въведена от Столичната община в опит да се намали замърсяването на въздуха, включително и заради употребата на автомобили като с цел по-голяма ефективност тя ще важи и утре, 22 декември.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мръсен въздух мъгли фини прагови частици София зелен билет градски транспорт 1 лев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem