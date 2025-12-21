Мръсен въздух и днес, возим се със “зелен” билет в София

Тази сутрин отново има гъсти мъгли и вероятност от задържане на фини прахови частици над нормите. В столицата отново е в сила “зелен” билет за градския транспорт. Той е на цена 1 лев, съобщава БНР,

“Зелен” билет е валиден за целия ден, включително и за нощния градски транспорт. Може да бъде закупен онлайн или чрез валидация на банкова карта в превозното средство, а също и на място от шофьора или на касите в метрото. Като там в буферните паркинги и паркирането ще е безплатно и днес.

Мярката беше въведена от Столичната община в опит да се намали замърсяването на въздуха, включително и заради употребата на автомобили като с цел по-голяма ефективност тя ще важи и утре, 22 декември.