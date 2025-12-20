Зелен билет за 1 лев заради мръсния въздух в София

Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт днес, както и в неделя и в понеделник - 20, 21 и 22 декември. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото в София ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда заради мръсния въздух и във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

"Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме”, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на стойност 1 лев, важи за цял ден и може да се закупи с банкова карта в превозното средство, от водачите в превозните средства, онлайн през уебпортала на ЦГМ или от касите на ЦГМ и Метрополитен.

Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт.

От Столична община припомнят, че от 1 декември е в сила нискоемизионната зона в града.

До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за получаване на актове до нарушители, като са връчени 41 актове, от които 38 за "Малък ринг" и 3 за "Голям ринг".

От 1 януари 2026 г. предстои за втора поредна година да влезе в сила забрана за отопление на твърдо гориво за 9 столични района - "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица". От 2029 г. мярката ще важи за цялата територия на Столична община.

Освен Зелен билет в София ще бъдат предприети мерки по допълнително миене и метене на уличните платна.

Препоръчва се да се ограничи престоят на деца в детски градини и училища на открито.