Най-търсеното дръвче за Коледа е сребрист смърч

За тази Коледа сребристият смърч е най-желаното и търсено дърво. Според Карина Гичева, мениджър на Коледен парк София, хората го предпочитат заради характерния му сребристо-син цвят, който го отличава от останалите зелени дръвчета.

Цените на живите коледни дръвчета тази година започват от 60 лева и могат да достигнат до 500 лева. Те варират в зависимост от сорта и начина на отглеждане – дали дръвчето е изкопано скоро или е контейнерно отгледано, пише bTV.

От началото на декември са продадени около 6967 коледни дръвчета, показват данните на Министерството на земеделието.

Ако след празниците хората нямат условия да отглеждат дръвчето, те могат да го върнат обратно в коледния парк.

Проучване показва, че изкуствените елхи имат седем пъти по-голям негативен екологичен отпечатък от отрязаните. За да бъдат поне толкова вредни, колкото естествените, те трябва да се използват минимум осем години.