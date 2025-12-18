Кои държави в ЕС ще купят най-много подаръци за Коледа?

С наближаването на Коледа и пазаруването на подаръци е в разгара си, Германия ще се превърне в най-големия купувач в Европейския съюз през празничния сезон, според платформата за данни Statista.

През 2025 г. се очаква разходите за търговия на дребно през коледния сезон да достигнат около 85,24 милиарда евро в Германия. Следва Франция с прогноза от 71,65 милиарда евро, а Италия с над 43 милиарда евро.

В по-широка Европа Обединеното кралство оглавява класацията, като проучване на PwC прогнозира увеличение от 3,5% спрямо 2024 г., въпреки бавния старт на празничната търговия.

Подаръците тази година обаче може да са по-скъпи, тъй като годишната инфлация в еврозоната се оценява на 2,2% през ноември 2025 г., според Евростат, в сравнение с 2,1% предходния месец.

"Очаква се разходите за празници да отразяват предпазливо мислене, белязано от чувствителност към цените и предпочитание към достъпни удоволствия", заяви в последната си прогноза Институтът по икономика на Mastercard.

Кои са най-популярните подаръци в ЕС?

Красотата, модата и електрониката са сред най-популярните категории подаръци, закупени през този празничен сезон, според икономическия институт.

През последното тримесечие на 2024 г. хората в Чехия са харчили най-много за козметика, докато поляците са предпочитали бижута и часовници. Междувременно испанците са инвестирали най-много в находки втора употреба, докато италианците са инвестирали в домакински уреди.

Чехите също са харчили най-много за игри и играчки сред всички европейци.

Миналата година козметиката и играчките бяха продуктите, за които най-често са били съобщавани проблеми с безопасността в ЕС, като химическите съставки са били идентифицирани като основна причина за риск в почти половината от сигналите.

Toy Industries of Europe (TIE), търговска асоциация на европейската индустрия за играчки, също така проучи 70 играчки от първите страници с резултати от търсенето на седем големи онлайн платформи, доставящи до Белгия и Франция. Около 96% не отговаряха на изискванията за безопасност на ЕС, а 86% имаха сериозни проблеми с безопасността, като например малки части, които представляват риск от задавяне, мощни магнити и лесен достъп до батерии.

През октомври тази година Европейският съвет одобри нови правила за регулиране на безопасността на играчките, въвеждайки дигитален паспорт за по-добро проследяване на играчките, продавани онлайн, и забранявайки химически вещества, вредни за децата.