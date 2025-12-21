IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Последен уикенд преди Коледа: Колко харчи българинът за подаръци?

Отделяме различни суми според бюджета си за изненади под елхата

21.12.2025 | 20:18 ч. 0
Броени дни преди празниците продължава трескавото пазаруване на подаръци, с които да изненадаме най-близките си. 

"Отделям около 300-400 лв.", "Нямам брат или сестра, следователно ще подарявам само на майка ми и на баща ми. Не мисля да похарча повече от 50 лв.",

"Ако са пет човека - по 100-200 лв., зависи кой колко е заслужил", "Много малко пари мога да отделя, но съм си подготвила по-рано, още преди да наближат празниците", споделиха българи.

Други пък признаха, че не планират от по-рано пари за подаръци: "Няма какво да планувам, то е една пенсия", признава жена.

Какво подаряваме за празниците

"На децата играчки, и дрехи", "Нещо, което ще докосне сърцата - някакво преживяване, пътешествие, или игра", споделиха част от хората.

Вижте повече в репортажа на Илиана Христова-Георгиева и телевизия Bulgaria ON AIR

