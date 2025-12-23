IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Един човек загина при пожари през изминалото денонощие

Потушени са общо 70 пожара

23.12.2025 | 08:35 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Противопожарните служби са ликвидирали общо 70 пожара в страната за изминалото денонощие, като са реагирали на 99 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Един човек е загинал при пожарите и един е пострадал. 

Мъж на 34 години е загинал при пожар в апартамент в ж.к. "Люлин" 3 в София. При пожар в апартамент в ж.к. "Лазур" в Бургас е пострадал мъж на 63 години. 

През последното денонощие са възникнали 22 пожара с преки материални щети, от които 11 в жилищни сгради и шест в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които 31 в отпадъци, а 10 в готварски уреди и комини. 

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства. 

Регистрирани са две лъжливи повиквания. 

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година?

Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината
Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген
Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната
Най-многолюдните протести в страната в последните години
Година на ръст на цените и социално напрежение
Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи
Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България
Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер
Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното
Общо 412 гласа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожари пожарникари
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem