Един човек загина при пожари през изминалото денонощие

Противопожарните служби са ликвидирали общо 70 пожара в страната за изминалото денонощие, като са реагирали на 99 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Един човек е загинал при пожарите и един е пострадал.

Мъж на 34 години е загинал при пожар в апартамент в ж.к. "Люлин" 3 в София. При пожар в апартамент в ж.к. "Лазур" в Бургас е пострадал мъж на 63 години.

През последното денонощие са възникнали 22 пожара с преки материални щети, от които 11 в жилищни сгради и шест в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които 31 в отпадъци, а 10 в готварски уреди и комини.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са две лъжливи повиквания.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината

Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген

Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната

Най-многолюдните протести в страната в последните години

Година на ръст на цените и социално напрежение

Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи

Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България

Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер

Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното

Общо 412 гласа