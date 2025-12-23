Димитър Манолов: Влизаме в еврозоната без редовен бюджет, това е оцеляване

България ще влезе в еврото без приет редовен бюджет и с правителство в оставка. Темата коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Това не е развитие, застой. Оцеляване. Връщаме се там, където сме били миналата година по това време", каза той.

Според него е имало по-добри възможности за бюджетно решение:

"Със сигурност имаше по-добри възможности от това, което сега ни се случва", посочи Манолов, като припомни, че е съществувал и алтернативен вариант на бюджета.

"След вариант 1.0 на бюджета, който всички разкритикуваха, ние сътворихме бюджет 2.0, който от много гледни точки беше далеч по-добър", каза той и добави, че и тази възможност е пропаднала.

По думите му средствата, предвидени за някои обществени медии, са се сринали до предходни нива.

"Това, което бяхме успели да изкрънкаме за БНТ, БТА, БНР, не е под въпрос – всъщност се срути до нивата, на които беше определено допълнително", каза Манолов.

Той предупреди, че общините също ще бъдат сериозно засегнати.

"Те ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време", заяви той, като уточни, че този период едва ли ще бъде по-кратък от средата на годината.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината

Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген

Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната

Най-многолюдните протести в страната в последните години

Година на ръст на цените и социално напрежение

Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи

Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България

Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер

Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното

Общо 467 гласа