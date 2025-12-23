Божанов: Време е всички в ГЕРБ да се подпишат за оставката на шефа на КПК

Време е всички в ГЕРБ да подпишат искането за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев, написа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов във Фейсбук във връзка с публикация на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано днес. В нея той заявява, че цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано. Считам, че тя не трябва да съществува, добави Борисов.

Чувам, че Борисов се отрича от КПК, която за пореден път се опитва подмолно да отстрани кмета на Варна, през Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, пише още Божанов.

От „Продължаваме промяната“ съобщиха миналата седмица, че КПК е поискала от Централната избирателна комисия (ЦИК) данни за отпуските на Коцев през последните месеци. „Това при положение, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. Тя няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения“, отбелязаха от партията в своя позиция.

На 23 ноември общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът Благомир Коцев да бъде отстранен от поста си поради дълго и необосновано отсъствие от работното място.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева.