Борисов призова ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяване мандата на Коцев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя и отново призова представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяване на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Призивът е отправен във връзка с предстоящо заседание на ОИК – Варна. Това написаха от партия ГЕРБ във Фейсбук.

В съобщението се цитират думи на Борисов, според които ГЕРБ не желае „служебна победа“ в морския град и не цели промяна на резултатите от мажоритарния вот на гражданите чрез административни или процедурни действия.

От партията припомнят, че на свое заседание на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след проведени консултации с Борисов, е взела единодушно решение да препоръча на членовете на ОИК – Варна, излъчени от квотата на партията, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна.

С това решение, посочват от ГЕРБ, партията е дала ясен знак, че не се стреми към служебни победи и не желае името ѝ, както и това на нейния лидер, да бъде въвличано в политически действия, насочени към промяна на вече направения от гражданите избор.

На 23 ноември общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и необосновано отсъствие от работното място.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева, пише БТА.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината

Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген

Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната

Най-многолюдните протести в страната в последните години

Година на ръст на цените и социално напрежение

Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи

Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България

Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер

Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното

Общо 236 гласа